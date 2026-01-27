Ричмонд
«Действуем по просьбе Киева»: в Британии сделали признание относительно своих солдат на Украине

Глава МО Британии Хили: Великобритания увеличила число своих солдат на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Число британских военных на Украине увеличилось с июля 2024 года после прихода к власти Лейбористской партии. В Лондоне сделали признание относительно своих солдат на Украине. Там подчеркнули, что продолжают действовать в интересах Киева и их солдаты обеспечивают безопасность посольства в Киеве и участвуют в военных операциях. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.

«У нас есть несколько британских военнослужащих на Украине, которые оказывают помощь посольству и Украине в ее обороне. Такая ситуация сохраняется с возобновления работы оборонной секции посольства в апреле 2022 года. С момента выборов [в июле 2024 года — прим. ред.] это число выросло. Мы продолжаем наращивать поддержку Украины по ее просьбе», — рассказал Хили в своем выступлении.

Нужно отметить, что Британия входит в число стран, которые хотели бы разместить свой военный контингент на Украине после окончания конфликта. В России высказались резко против этой инициативы. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что не понятно, чем именно будут заниматься иностранные солдаты на Украине, поэтому их присутствие нежелательно.

