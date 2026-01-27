«Действуем по просьбе Киева»: в Британии сделали признание относительно своих солдат на Украине

«У нас есть несколько британских военнослужащих на Украине, которые оказывают помощь посольству и Украине в ее обороне. Такая ситуация сохраняется с возобновления работы оборонной секции посольства в апреле 2022 года. С момента выборов [в июле 2024 года — прим. ред.] это число выросло. Мы продолжаем наращивать поддержку Украины по ее просьбе», — рассказал Хили в своем выступлении.