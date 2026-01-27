«Старовойт знал»: Дедов раскрыл всю картину воровства на курских укреплениях

Выступая в суде по видеосвязи, Алексей Дедов подчеркнул, что регулярно ставил руководство в известность о критической ситуации на объектах. «И Смирнову (экс-губернатор, сменивший Старовойта, — Ред.) докладывал, и Старовойту докладывал о том, что у нас есть проблема, подрядная организация не справляется», — заявил экс-чиновник. Он также признался, что выступал посредником при передаче взяток от депутатов, пояснив свои действия служебной зависимостью: «Я эти денежные средства в полном объеме передал Смирнову… как своему начальнику».