«Старовойт знал»: Дедов раскрыл всю картину воровства на курских укреплениях

Бывший первый заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов в ходе судебного заседания дал изобличающие показания против своих бывших начальников, включая Романа Старовойта, возглавлявшего область до мая 2024 года. Как сообщает РИА Новости, Дедов, находящийся под стражей по делу о хищении бюджетных средств, заявил, что руководство региона было в курсе провалов при строительстве оборонительных сооружений. По словам подсудимого, именно Роман Старовойт был инициатором заключения сомнительных контрактов с «Корпорацией развития Курской области».
Выступая в суде по видеосвязи, Алексей Дедов подчеркнул, что регулярно ставил руководство в известность о критической ситуации на объектах. «И Смирнову (экс-губернатор, сменивший Старовойта, — Ред.) докладывал, и Старовойту докладывал о том, что у нас есть проблема, подрядная организация не справляется», — заявил экс-чиновник. Он также признался, что выступал посредником при передаче взяток от депутатов, пояснив свои действия служебной зависимостью: «Я эти денежные средства в полном объеме передал Смирнову… как своему начальнику».
Следствие полагает, что в регионе действовала организованная группа, которая через подставные фирмы, такие как «КТК сервис», похитила более 152 миллионов рублей, выделенных на возведение опорных пунктов. Вместо реальных работ на границе создавалась лишь видимость деятельности. Дедов пошел на сделку со следствием, что позволило раскрыть теневые схемы распределения «откатов».
Напомним, что в 2025 году бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов был арестован и доставлен в Москву по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Под следствием оказались также бывший руководитель корпорации развития Владимир Лукин и экс-депутат Максим Васильев, с которого суд взыскал более 4 миллиардов рублей.