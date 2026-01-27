Актёр Илья Дель вернулся на сцену после перелома позвоночника

Дель сыграл одну из главных ролей — Всеволода М. Спектакль, поставленный хореографом Юрием Смекаловым, представляет собой фантазию на тему гоголевской «Шинели», где история Акакия Башмачкина переплетается с творческими исканиями главного героя. Премьера прошла 24 января и стала знаковым событием как для театра, так и для самого актёра.
Это выступление стало первым для Деля после длительного перерыва, вызванного серьёзной травмой. Его возвращение в профессию было встречено овациями зрителей и коллег.
Напомним, что недавно петербургский актёр был госпитализирован в реанимационное отделение после падения из окна третьего этажа. Вследствие несчастного случая он серьёзно повредил позвоночник. По некоторым данным, инцидент произошёл тогда, когда Дель отрабатывал трюк.
