Экс-зам Дедов: Старовойт знал о проблемах в обороне Курской области

Сигналы о срыве сроков и ненадлежащем исполнении работ по укреплению границы он направлял руководству региона, подчеркивая, что участок имеет повышенное значение для безопасности. В суде он отметил, что, по его мнению, ключевые сложности были связаны с действиями подрядчика, который не обеспечил необходимые темпы и качество строительства фортификаций, несмотря на доведение до него требований и обращение к нему со стороны властей области.