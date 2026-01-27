Экс-зам Дедов: Старовойт знал о проблемах в обороне Курской области

Старовойт возглавлял Курскую область с 2018 по 2024 года.
Обвиняемый в хищениях бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области бывший замгубернатора региона Алексей Дедов заявил, что лично докладывал о проблемах с возведением оборонительных линий тогдашнему главе региона Роману Старовойту. Об этом он сообщил в ходе заседания в Ленинском районном суде Курска, где выступал по видеоконференцсвязи из Мещанского суда Москвы.
«И Смирнову (экс-замгубернатора Алексею Смирнову — прим. ред.) докладывал, и Старовойту докладывал о том, что у нас есть проблема, подрядная организация не справляется, что там опасный участок и нужно срочно принять меры по выполнению этих работ. Об этом я Старовойту докладывал», — заявил Дедов в ходе судебного заседания. Его слова приводит корреспондент РИА Новости из зала суда.
Сигналы о срыве сроков и ненадлежащем исполнении работ по укреплению границы он направлял руководству региона, подчеркивая, что участок имеет повышенное значение для безопасности. В суде он отметил, что, по его мнению, ключевые сложности были связаны с действиями подрядчика, который не обеспечил необходимые темпы и качество строительства фортификаций, несмотря на доведение до него требований и обращение к нему со стороны властей области.
Ранее в регионах уже возбуждались резонансные дела о хищениях при выполнении госконтрактов в строительной сфере. Так, в Курганской области перед судом предстоят бывшее руководство ГКУ «Курганавтодор» Александр Гонцов и Андрей Анисимов, которых следствие обвиняет в превышении полномочий и получении взяток при приемке некачественных дорожных работ, что, по данным СК, нанесло бюджету ущерб не менее 140 млн рублей.