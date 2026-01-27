Ричмонд
Врач Прокофьева рассказала, можно ли определить на ощупь смещение позвонков

Невролог Юлия Прокофьева заявила, что смещение позвонков нельзя определить прощупыванием.

Источник: istockphoto.com

Определить смещение позвонка с помощью пальпации невозможно даже для опытных мануальных терапевтов. Об этом сообщила врач-невролог Юлия Прокофьева в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, позвонки надежно удерживаются связками, мышцами и межпозвонковыми дисками и не смещаются произвольно. Подтвердить предположение о смещении может только аппаратная диагностика, такая как МРТ или рентген.

Прокофьева отметила, что термин «сублюксация», который используют некоторые специалисты, не соответствует медицинскому определению подвывиха. В официальной медицине подвывих это четко видимое на снимках нарушение соотношения суставных поверхностей.

Невролог пояснила, что различия в тонусе мышц или локальная болезненность часто ошибочно принимаются за смещение. При этом с медицинской точки зрения «вправить позвонок» с помощью ручного воздействия также невозможно.

Ранее врач Андрей Сиденков назвал причины проблем с суставами у молодежи.