Врач Прокофьева рассказала, можно ли определить на ощупь смещение позвонков

Определить смещение позвонка с помощью пальпации невозможно даже для опытных мануальных терапевтов. Об этом сообщила врач-невролог Юлия Прокофьева в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, позвонки надежно удерживаются связками, мышцами и межпозвонковыми дисками и не смещаются произвольно. Подтвердить предположение о смещении может только аппаратная диагностика, такая как МРТ или рентген.
Прокофьева отметила, что термин «сублюксация», который используют некоторые специалисты, не соответствует медицинскому определению подвывиха. В официальной медицине подвывих это четко видимое на снимках нарушение соотношения суставных поверхностей.
Невролог пояснила, что различия в тонусе мышц или локальная болезненность часто ошибочно принимаются за смещение. При этом с медицинской точки зрения «вправить позвонок» с помощью ручного воздействия также невозможно.
