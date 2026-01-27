Президент Польши Кароль Навроцкий подтвердил, что советские солдаты освободили нацистский концлагерь «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме, однако при этом исказил исторические факты, обвинив СССР в причастности к холокосту. Свою речь польский президент произнес на памятной церемонии в музее Освенцима.
— Да, эти семь тысяч (выживших узников «Аушвица» — прим. «ВМ»), которые были живы в 1945 году, обрели свободу благодаря советским солдатам. Но за стенами концлагеря «Аушвиц» их не ждала настоящая свобода, — заявил польский лидер.
При этом он вновь озвучил распространенный среди польских властей тезис о том, что Советский Союз несет ответственность за начало Второй мировой войны, а это в конечном итоге привело к трагедии холокоста.
27 января отмечается 81-я годовщина освобождения немецкого нацистского концлагеря в Освенциме. В 2005 году ООН официально объявила этот день Международным днем памяти жертв холокоста.
Искажение истории свойственно и американским политикам. Весной президент США Дональд Трамп заявил, что Россия внесла значительный вклад в победу над фашизмом. Он подчеркнул, что во время Второй мировой войны страна понесла огромные потери, потеряв миллионы жизней. В то же время Трамп отметил, что Соединенные Штаты, по его словам, были «доминирующей силой» в тот период.