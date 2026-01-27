Искажение истории свойственно и американским политикам. Весной президент США Дональд Трамп заявил, что Россия внесла значительный вклад в победу над фашизмом. Он подчеркнул, что во время Второй мировой войны страна понесла огромные потери, потеряв миллионы жизней. В то же время Трамп отметил, что Соединенные Штаты, по его словам, были «доминирующей силой» в тот период.