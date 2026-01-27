Защищающим с Росгвардией границу добровольцам присвоят статус ветерана боевых действий

Поправки расширяют действующий порядок выдачи удостоверений. Теперь право на получение статуса распространяется на тех, кто участвовал в отражении вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённых провокаций на границе и прилегающих к зоне СВО субъектах. Ранее такое право было только у участников действий на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее LIfe.ru писал, что, начиная с 1 января 2026 года, обновились федеральные суммы по ряду мер поддержки — это важно для каждого участника СВО и для семей, которые оформляют пособия родственникам. Главным изменением стала индексация на 4%. Она коснётся не всех видов выплат, а конкретных: страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций. Эти средства выплачиваются военнослужащим и их семьям при наступлении страхового случая, связанного с исполнением служебного долга.
