Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Защищающим с Росгвардией границу добровольцам присвоят статус ветерана боевых действий

Правительство России утвердило постановление, согласно которому добровольцы, помогавшие Росгвардии отражать провокации на государственной границе, получат статус ветерана боевых действий. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Источник: Life.ru

Поправки расширяют действующий порядок выдачи удостоверений. Теперь право на получение статуса распространяется на тех, кто участвовал в отражении вооружённого вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооружённых провокаций на границе и прилегающих к зоне СВО субъектах. Ранее такое право было только у участников действий на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее LIfe.ru писал, что, начиная с 1 января 2026 года, обновились федеральные суммы по ряду мер поддержки — это важно для каждого участника СВО и для семей, которые оформляют пособия родственникам. Главным изменением стала индексация на 4%. Она коснётся не всех видов выплат, а конкретных: страховых сумм, единовременных пособий и ежемесячных компенсаций. Эти средства выплачиваются военнослужащим и их семьям при наступлении страхового случая, связанного с исполнением служебного долга.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — в разделе «Общество» на Life.ru.