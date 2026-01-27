Сибига: Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план

20-пунктное мирное соглашение об урегулировании конфликта Украина подпишет с США. Об этом во вторник, 27 января, заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Он также отметил, что отдельно американская сторона подпишет документ с Россией. При этом подписи Европейского союза (ЕС) не будет.