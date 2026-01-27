Ричмонд
Сибига: Украина подпишет с США 20-пунктный мирный план

20-пунктное мирное соглашение об урегулировании конфликта Украина подпишет с США. Об этом во вторник, 27 января, заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Он также отметил, что отдельно американская сторона подпишет документ с Россией. При этом подписи Европейского союза (ЕС) не будет.

По словам политика, соглашение является двусторонним. В настоящее время обсуждается именно такая конструкция, однако переговоры еще продолжаются.

Глава МИД добавил, что ЕС присутствует в мирном процессе и в договоренностях о гарантиях безопасности. По его словам, они должны иметь юридически обязательный характер.

— Поэтому важно, что есть согласие о необходимости ратификации гарантий. В частности, их ратификации в Конгрессе США, — передает слова министра «Газета.Ru».

В этот же день президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что урегулирование конфликта на Украине находится «на подходе». По его словам, он хочет прекращения кровопролития в конфликте.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты установили дедлайн для переговоров об урегулировании конфликта на Украине до 15 мая, в противном случае Вашингтон грозит выйти из мирного процесса.

