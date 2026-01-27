В Петербурге прогремел салют в честь 82-й годовщины освобождения Ленинграда

В Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости во вторник, 27 января, прогремел праздничный артиллерийский салют в честь 82-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
По информации пресс-службы Ленинградского военного округа, расчеты батарей 85-миллиметровых орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии выпустили 30 залпов. Это сопровождалось запуском более тысячи фейерверков. В мероприятии было задействовано свыше 200 военнослужащих, 12 орудий Д-44 и 12 фейерверочных установок от академии, передает РИА Новости.
В этот же день президент России Владимир Путин в рамках 82-й годовщины снятия блокады Ленинграда возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.
Также редакция газеты «Петербургский дневник» провела акцию возле Финляндского вокзала, приуроченную ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Участникам акции вручили специальный номер издания, рассказывающий о значимых событиях и героях той эпохи.
Кроме того, в честь этого события Музей Победы и его филиал — музей «Г. О. Р. А.» провели торжественные мероприятия. Москвичи и гости столицы посетили бесплатные экскурсии и показ фильма.