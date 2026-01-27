Эксперт Ершов раскрыл, как правильно очистить лобовое стекло авто от наледи

Неправильная очистка лобового стекла от наледи может привести к повреждению автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт Константин Ершов в беседе с «Российской газетой».
Специалист рекомендует начать с очистки снега с двери водителя, затем завести двигатель и включить обогрев стекла на средний режим, избегая точечного направленного горячего воздуха. Пока салон прогревается, следует очистить крышу, капот и фары, а к лобовому стеклу приступить, когда лед уже немного подтает.
Для толстого слоя льда эффективны специальные жидкости-размораживатели. Их нужно равномерно распылить и подождать 1−3 минуты, после чего аккуратно снять лед пластиковым скребком без сильного нажима. Также можно использовать зимнюю незамерзающую жидкость.
Категорически запрещено поливать стекло кипятком или горячей водой из-за риска появления трещин от перепада температур. Нельзя с силой отрывать примерзшие дворники. Кроме того, не рекомендуется оставлять дворники в поднятом положении на ночь, так как это приводит к износу прижимных пружин и деформации резины.
Для профилактики образования наледи стекло можно периодически обрабатывать антиобледенителем или средством «антидождь», которые снижают сцепление льда с поверхностью.
