Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Ершов раскрыл, как правильно очистить лобовое стекло авто от наледи

Автоэксперт Константин Ершов предостерег от использования кипятка для очистки лобового стекла автомобиля от наледи.

Источник: Аргументы и факты

Неправильная очистка лобового стекла от наледи может привести к повреждению автомобиля. Об этом рассказал автоэксперт Константин Ершов в беседе с «Российской газетой».

Специалист рекомендует начать с очистки снега с двери водителя, затем завести двигатель и включить обогрев стекла на средний режим, избегая точечного направленного горячего воздуха. Пока салон прогревается, следует очистить крышу, капот и фары, а к лобовому стеклу приступить, когда лед уже немного подтает.

Для толстого слоя льда эффективны специальные жидкости-размораживатели. Их нужно равномерно распылить и подождать 1−3 минуты, после чего аккуратно снять лед пластиковым скребком без сильного нажима. Также можно использовать зимнюю незамерзающую жидкость.

Категорически запрещено поливать стекло кипятком или горячей водой из-за риска появления трещин от перепада температур. Нельзя с силой отрывать примерзшие дворники. Кроме того, не рекомендуется оставлять дворники в поднятом положении на ночь, так как это приводит к износу прижимных пружин и деформации резины.

Для профилактики образования наледи стекло можно периодически обрабатывать антиобледенителем или средством «антидождь», которые снижают сцепление льда с поверхностью.

Ранее эксперты перечислили 5 признаков неисправности системы обогрева салона авто.