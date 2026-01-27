Эксперт Ершов раскрыл, как правильно очистить лобовое стекло авто от наледи

Категорически запрещено поливать стекло кипятком или горячей водой из-за риска появления трещин от перепада температур. Нельзя с силой отрывать примерзшие дворники. Кроме того, не рекомендуется оставлять дворники в поднятом положении на ночь, так как это приводит к износу прижимных пружин и деформации резины.