Испанское судно сопроводило дрейфовавший танкер под флагом Мозамбика в порт

Спасатели сопроводили танкер под флагом Мозамбика, дрейфовавший у берегов Испании, в марокканский порт Танжера.

Источник: Аргументы и факты

Судно испанской спасательной службы сопроводило танкер под флагом Мозамбика в марокканский порт Танжера, сообщило Управление торгового судоходства Испании.

Отмечается, что танкер Chariot Tide, ранее известный как Marabella Sun, включен в санкционные списки ЕС и Великобритании. На борту судна — до 425 тысяч баррелей нефти. Его сопровождение в порт было организовано ввиду опасности для судоходства.

Накануне сообщалось, что танкер дрейфовал с выключенными двигателями в 50 морских милях от побережья Коста-дель-Соль (Испания).

Ранее появлялась информация о том, что экипаж российского спасательного буксира «Алатау» спас гражданина Филиппин в Южно-Китайском море.