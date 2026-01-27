Испанское судно сопроводило дрейфовавший танкер под флагом Мозамбика в порт

Судно испанской спасательной службы сопроводило танкер под флагом Мозамбика в марокканский порт Танжера, сообщило Управление торгового судоходства Испании.
Отмечается, что танкер Chariot Tide, ранее известный как Marabella Sun, включен в санкционные списки ЕС и Великобритании. На борту судна — до 425 тысяч баррелей нефти. Его сопровождение в порт было организовано ввиду опасности для судоходства.
Накануне сообщалось, что танкер дрейфовал с выключенными двигателями в 50 морских милях от побережья Коста-дель-Соль (Испания).
Ранее появлялась информация о том, что экипаж российского спасательного буксира «Алатау» спас гражданина Филиппин в Южно-Китайском море.