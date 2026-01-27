Туроператор опроверг данные о депортации туристов РФ из Чили

Представитель туроператора Sledext опроверг данные о депортации россиян из Чили за нарушение природоохранного законодательства, пишет РИА Новости.
«Русские участники уехали сегодня с утра без каких бы то ни было депортаций и проблем», — рассказал собеседник агентства.
Представитель туроператора признал факт прохождения природоохранительной зоны. Он подчеркнул, что туристы не причинили вреда местной флоре и фауне.
По словам собеседника агентства, местные жители и активисты-экологи, которые спровоцировали общественный резонанс в Чили, уничтожили два гидроцикла. Участники экспедиции не смогли сразу достать транспортные средства из воды в конце маршрута, где их остановили правоохранители. Он добавил, что местные жители также повредили его автомобиль.
«Представитель Sledext сообщил, что подал заявление в полицию по поводу нанесения материального ущерба, а также отметил, что с адвокатами обсуждает вопрос подачи иска на чилийские медиа, распространявшие клеветническую информацию о деятельности туроператора и ситуации с интернациональной группой туристов, в состав которой входили не только российские граждане», — сказано в материале.
Как ранее сообщалось в Сети, власти Чили якобы подтвердили аннулирование виз и подготовку к депортации туристов из РФ, которые катались на гидроциклах в природоохранной зоне Патагонии.