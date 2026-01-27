Ричмонд
Певица Глюкоза объявила об отмене концертов в Казахстане

Артистка обвинила организаторов в срыве ее выступлений в Алматы и Астане.

Источник: Аргументы и факты

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) сообщила об отмене двух концертов в Казахстане, уточнив, что ее выступления не состоятся по вине организаторов.

В своем Telegram-канале она рассказала, что вынуждена отменить концерты, которые были запланированы 7 февраля в Алматы и 8 февраля в Астане.

«Организатор перестал выходить на связь с моей командой и букинг агентом», — написала Глюкоза.

Она добавила, что ее агент сделал все, чтобы исправить ситуацию, однако обстоятельства оказались сильнее.

Ранее Глюкоза рассказала, что ее старшая дочь устроила в доме серьезный пожар. Девушка зажгла свечу, а огонь распространился на корзинку с расческами и лаками, а затем на занавеску, возгорание удалось потушить, сообщила певица.