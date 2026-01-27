Юрий Шалабаев подвёл итоги первого дня затяжного снегопада

«Сегодняшний день в мыслях: сюрпризов во всех смыслах этого слова не случилось — сбылся и снежный прогноз, и все следующие за этим издержки. Работа идёт круглосуточно, но этого всегда будет казаться недостаточно, пока без передышки валит снег. Снова есть передовики, без “напоминаний” делающие своё дело, и аутсайдеры, которым, как говорится, всё божья роса. Работаем дальше, среда и четверг по прогнозам серьёзнее», — написал Шалабаев.