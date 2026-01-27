«Затерянный город» и гигантские башни: Ученые засняли самое загадочное место на Земле

На дне Атлантического океана, западнее Срединно-Атлантического хребта, находится одно из самых загадочных мест на Земле — гидротермальное поле под названием «Затерянный город». Об этом сообщил научный портал ScienceAlert.
Глубоководный батискаф заснял гигантские колонны и башни на дне Атлантики Фото: washington.edu.
Издание отметило, что это поле состоит из уникального комплекса гигантских известняковых колонн и башен, которые возвышаются над океанским дном на глубине более 700 метров. Самая высокая из этих структур достигает 60 метров в высоту.
Глубоководный батискаф заснял гигантские колонны и башни на дне Атлантики Фото: washington.edu.
В публикации уточнили, что в отличие от хорошо известных «черных курильщиков», чья деятельность зависит от тепла вулканов, «Затерянный город» существует благодаря химическим реакциям между морской водой и породами земной коры.
Ученые проявляют к этой зоне особый интерес, полагая, что она является возможной колыбелью жизни на Земле. Углеводороды здесь образуются исключительно за счет геохимических процессов на дне, а не через фотосинтез. Это в свою очередь подтверждает теорию о зарождении жизни в подобных условиях еще до появления кислорода.
Как писал сайт KP.RU, в 2022 году американские исследователи наткнулись на «месторождение» новых «черных курильщиков» в неожиданном месте. Обширное поле, усеянное геотермальными источниками, нашли в северной части Восточно-Тихоокеанского поднятия — вблизи от перуанского побережья Южной Америки.
Поле насчитывает более 20 «черных курильщиков» высотой около 10 метров. Из них извергается «раскаленная» вода — поступает из каких-то резервуаров, находящихся под океанским дном на глубине около 2 километров.
«Черные курильщики» — так называют геотермальные источники, действующие на дне океанов. Из этих объектов в виде многометровых трубок в океаны поступает невероятно горячая вода под давлением в сотни атмосфер.