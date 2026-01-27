Химик Дорохов рассказал об опасности некачественных красок для волос

Использование некачественных красок для домашнего окрашивания волос может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом рассказал кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с «Газетой.Ru».
Основную опасность, по словам эксперта, представляют агрессивные компоненты, такие как парафенилендиамин (ПФД), являющийся сильным аллергеном. В дешевых красках часто используются неочищенные технические сорта ПФД с примесями тяжелых металлов, что многократно увеличивает риск тяжелого контактного дерматита.
Для раскрытия кутикулы волоса в таких продуктах применяется высокое содержание аммиака или его аналогов, например этаноламина. Это разрушает структуру волоса, делая его ломким и пористым. Безаммиачные краски не являются полностью безопасными, так как требуют более длительного контакта с кожей, увеличивая риск раздражения.
Окислитель на основе перекиси водорода при частом или неправильном использовании также повреждает волосы, приводя к их истончению и выпадению.
Химик настоятельно рекомендует проводить аллергопробу перед каждым окрашиванием, нанося смесь на кожу на 48 часов. При появлении сильного жжения или покраснения состав нужно немедленно смыть. В случае тяжелой реакции необходимо обратиться к врачу-дерматологу для предотвращения серьезных последствий, включая химические ожоги и рубцевание кожи.
