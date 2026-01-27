Химик Дорохов рассказал об опасности некачественных красок для волос

Для раскрытия кутикулы волоса в таких продуктах применяется высокое содержание аммиака или его аналогов, например этаноламина. Это разрушает структуру волоса, делая его ломким и пористым. Безаммиачные краски не являются полностью безопасными, так как требуют более длительного контакта с кожей, увеличивая риск раздражения.