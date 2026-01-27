NYT: Трамп получит полномочия по управлению сектором Газа в рамках Совета мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках «Совета мира» получит возможность назначать высокопоставленных чиновников для управления Газой, а также утверждать и приостанавливать резолюции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на проект резолюции данного органа.
В статье говорится, что Трамп сможет назначать ключевых должностных лиц для участия в управлении Газой и распределять их полномочия, а также получит право утверждать резолюции и приостанавливать их действие в экстренных ситуациях.
По информации газеты, полномочия Трампа в управлении Газой под эгидой Совета мира будут «всеобъемлющими».
Дональд Трамп 22 января подписал устав Совета мира и заявил, что лично возглавит эту организацию. По его словам, новый совет будет взаимодействовать с ООН и сосредоточится на урегулировании международных конфликтов. Документ подписали представители 19 стран на встрече в Давосе.
Ранее Трамп говорил о том, что Россия является одним из ключевых центров влияния во всем мире, что делает участие президента такой страны в совете необходимым. Что это за организация, чем она будет заниматься и какие страны в нее пригласили — в материале «Вечерней Москвы».