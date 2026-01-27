Анжелика Агурбаш рассказала, какой будет ее свадьба

Белорусская и российская певица Анжелика Агурбаш заявила, что уже распланировала свадьбу со своим возлюбленным, имя которого тщательно скрывает от прессы. Об этом во вторник, 27 января, она сама рассказала во время общения с журналистами на выставке-форуме «Уникальная Россия» в Гостином дворе.
Церемония должна была состоятся летом 2025 года, но тогда ее перенесли. Новую дату певица пока не огласила, но сказала, что свадьба обязательно состоится.
«Когда все бури утихнут, и разойдутся все черные тучи, мы обязательно пригласим всех на нашу свадьбу. Мы уже знаем, как мы хотим ее отметить, мы уже переносили торжество, день свадьбы, и приглашенных гостей переносили. Не могу сказать, что все будет камерно, у меня и у моего спутника очень много друзей и творческих коллег, но я думаю, что не больше чем на 100 человек. В нынешних реалиях это маленькая свадьба», — рассказала Агурбаш.
При этом она отметила, что не хочет организовывать пышную и пафосную церемонию.
«Не хочу отмечать пышно. Хочу по-настоящему, по-человечески, душевно. Чтобы это запомнилось в первую очередь нам и нашим близким», — резюмировала артистка.
Напомним, это будет уже четвертая попытка певицы обустроить счастливую семейную жизнь. Не так давно Анжелика Агурбаш даже ставила свою карьеру на паузу из-за тяжелого развода (https://aif.ru/culture/person/pevica-agurbash-zayavila-chto-ee-pytalis-tvorcheski-unichtozhit).