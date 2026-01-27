Анжелика Агурбаш рассказала, какой будет ее свадьба

«Когда все бури утихнут, и разойдутся все черные тучи, мы обязательно пригласим всех на нашу свадьбу. Мы уже знаем, как мы хотим ее отметить, мы уже переносили торжество, день свадьбы, и приглашенных гостей переносили. Не могу сказать, что все будет камерно, у меня и у моего спутника очень много друзей и творческих коллег, но я думаю, что не больше чем на 100 человек. В нынешних реалиях это маленькая свадьба», — рассказала Агурбаш.