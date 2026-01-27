Ричмонд
Pinterest сократит штат менее чем на 15%

В апреле прошлого года штат Pinterest превышал 4,5 тыс. человек.

Источник: istockphoto.com

Компания Pinterest Inc., владеющая известным сервисом визуальных заметок в интернете, планирует уменьшить занимаемые офисные пространства и сократить численность персонала менее чем на 15%, о чем организация уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Данные шаги предпринимаются для поддержки изменений в стратегии компании, включая перенаправление финансирования в пользу специалистов по искусственному интеллекту и групп, занимающихся внедрением и применением ИИ, а также акцентирование внимания на продуктах и возможностях, использующих ИИ.

Предполагается, что все запланированные изменения будут завершены к концу сентября.

Кроме того, организация собирается инвестировать высвободившиеся средства в приоритетные направления развития и стратегические инициативы, а также учесть расходы на реорганизацию до налогообложения в размере от 35 до 45 миллионов долларов, которые не будут учитываться в скорректированных финансовых показателях.

В апреле прошлого года в Pinterest работало более 4,5 тысяч сотрудников. На данный момент акции компании демонстрируют снижение на 3,2% в ходе предварительных торгов.

