Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британия тайно увеличила число своих военнослужащих на Украине

Британское военное присутствие на Украине значительно увеличилось после того, как правительство лейбористов пришло к власти в июле 2024 года. Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая перед комитетом по обороне палаты общин, официально заявил о намерении Лондона увеличить численность британского контингента.

Британское военное присутствие на Украине значительно увеличилось после того, как правительство лейбористов пришло к власти в июле 2024 года. Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая перед комитетом по обороне палаты общин, официально заявил о намерении Лондона увеличить численность британского контингента.

Официально утверждается, что военнослужащие обеспечивают безопасность дипломатической миссии, однако их фактические функции охватывают широкий спектр операций, включая непосредственную помощь в обороне.

Глава оборонного ведомства Великобритании отметил, что процесс наращивания британских позиций стал системным.

— С момента выборов это число выросло. Мы продолжаем наращивать поддержку Украины по ее просьбе, — сказал Хили.

Он добавил, что текущая ситуация является продолжением работы оборонной секции посольства, которая возобновила свою деятельность в апреле 2022 года.

В то же время российская сторона указывает на гораздо более глубокую вовлеченность Лондона в конфликт. Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин ранее подчеркивал, что британское присутствие давно перешло в стадию прямого участия. Он отметил, что Великобритания вовлечена в противостояние «возможно, даже глубже, чем любая другая страна — член НАТО», передает «МК».

Россия выступает против размещения контингента войск из Европы на Украине и в случае чего готова дать решительный ответ. Об этом 10 января заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав в соцсети X видео удара «Орешником» по Львовской области в качестве предупреждения.

Узнать больше по теме
Биография Джона Хили
У России с Великобританией отношения в последнее время довольно натянутые, а летом 2025 года британское правительство даже объявило РФ «непосредственной и неотложной угрозой». В данном контексте особую роль играет министр обороны Англии Джон Хили: в материале собрали главную информацию об этом чиновнике, выступающем с резкими заявлениями в адрес российской армии.
Читать дальше