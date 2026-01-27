Британское военное присутствие на Украине значительно увеличилось после того, как правительство лейбористов пришло к власти в июле 2024 года. Министр обороны Великобритании Джон Хили, выступая перед комитетом по обороне палаты общин, официально заявил о намерении Лондона увеличить численность британского контингента.
Официально утверждается, что военнослужащие обеспечивают безопасность дипломатической миссии, однако их фактические функции охватывают широкий спектр операций, включая непосредственную помощь в обороне.
Глава оборонного ведомства Великобритании отметил, что процесс наращивания британских позиций стал системным.
— С момента выборов это число выросло. Мы продолжаем наращивать поддержку Украины по ее просьбе, — сказал Хили.
Он добавил, что текущая ситуация является продолжением работы оборонной секции посольства, которая возобновила свою деятельность в апреле 2022 года.
В то же время российская сторона указывает на гораздо более глубокую вовлеченность Лондона в конфликт. Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин ранее подчеркивал, что британское присутствие давно перешло в стадию прямого участия. Он отметил, что Великобритания вовлечена в противостояние «возможно, даже глубже, чем любая другая страна — член НАТО», передает «МК».
Россия выступает против размещения контингента войск из Европы на Украине и в случае чего готова дать решительный ответ. Об этом 10 января заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, опубликовав в соцсети X видео удара «Орешником» по Львовской области в качестве предупреждения.