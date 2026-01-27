Британия тайно увеличила число своих военнослужащих на Украине

В то же время российская сторона указывает на гораздо более глубокую вовлеченность Лондона в конфликт. Чрезвычайный и полномочный посол России в Великобритании Андрей Келин ранее подчеркивал, что британское присутствие давно перешло в стадию прямого участия. Он отметил, что Великобритания вовлечена в противостояние «возможно, даже глубже, чем любая другая страна — член НАТО», передает «МК».