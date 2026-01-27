Храпунова заявила, что мошенники используют тему медицины для обмана

Мошенники активно используют медицинские темы для обмана россиян, чаще всего представляясь сотрудниками поликлиник. Об этом в беседе с сайтом телеканала «Звезда» предупредила эксперт Алла Храпунова.
Чаще всего мошенники сообщают своим жертвам о необходимости обновить полис ОМС, записаться к врачу после анализов или пройти диспансеризацию. Злоумышленники просят сообщить код из СМС или перейти по фишинговой ссылке для установки вредоносного приложения.
Эксперт подчеркнула, что сотрудники медицинских учреждений крайне редко звонят пациентам без предварительной договоренности. Также участились звонки с предложением бесплатных лекарств или дотаций на них.
Специалист призвала никогда не сообщать коды из СМС и не переходить по подозрительным ссылкам от неизвестных абонентов.
Ранее в МВД России предупредили о создаваемых мошенниками «рабочих чатах».