Храпунова заявила, что мошенники используют тему медицины для обмана

Чаще всего мошенники сообщают своим жертвам о необходимости обновить полис ОМС, записаться к врачу после анализов или пройти диспансеризацию. Злоумышленники просят сообщить код из СМС или перейти по фишинговой ссылке для установки вредоносного приложения.