Таисия Повалий рассказала, как ее семья справляется со снегопадами

Сильные снегопады докучают не только рядовым горожанам: бороться с ним приходится и звездам эстрады. Об этом после выступления на выставке-форуме «Уникальная Россия» рассказала певица Таисия Повалий. По ее словам, у них в доме с зимними осадками борется в основном ее супруг.
«В этом году мы купили снегоуборочную машинку, и муж мой прекрасно справляется. Молодец, спасибо ему! Правда сегодня, после ночного снега, он очищал не машинкой, а лопатой. Конечно, я и сама могла бы, если бы не концерты и выступления. Ведь после такой уборки можно и не разогнуться», — рассказала певица.
Напомним, знаменитая в прошлом украинская певица переехала в Россию в 2014 году. За это на Украине в отношении артистки возбудили уголовное дело (https://aif.ru/culture/na-ukraine-sobirayutsya-zaochno-sudit-pevicu-taisiyu-povaliy), а также объявили ее в розыск (https://aif.ru/society/sbu-obyavila-v-rozysk-karena-shahnazarova-dmitriya-pevcova-i-taisiyu-povaliy). Все это не мешает Повалий проживать в Москве и успешно выступать на различных мероприятиях и побеждать в музыкальных конкурсах.