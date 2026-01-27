В Тель-Авиве остановили «Таймер плена» после возвращения всех заложников

Таймер на площади в Тель-Авиве, который отсчитывал каждую секунду пребывания израильских заложников в плену в секторе Газа, остановили, пишет РИА Новости.
Сообщается, что всего часы проработали 843 дня и 12 часов, при их остановке присутствовали активисты и родственники попавших в плен граждан. Отмечается, что последним возвращенным гражданином Израиля стал Ран Гвили.
«Впервые с 2014 года мы проснулись сегодня утром без единого заложника в Газе. Это момент, когда пора остановить часы», — сказали представитель организации «Форум семей заложников».
Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.Читать дальше