В Тель-Авиве остановили «Таймер плена» после возвращения всех заложников

Часы, отсчитывавшие каждую секунду пребывания израильских граждан в плену в секторе Газа, проработали 843 дня и 12 часов.

Источник: Аргументы и факты

Таймер на площади в Тель-Авиве, который отсчитывал каждую секунду пребывания израильских заложников в плену в секторе Газа, остановили, пишет РИА Новости.

Сообщается, что всего часы проработали 843 дня и 12 часов, при их остановке присутствовали активисты и родственники попавших в плен граждан. Отмечается, что последним возвращенным гражданином Израиля стал Ран Гвили.

«Впервые с 2014 года мы проснулись сегодня утром без единого заложника в Газе. Это момент, когда пора остановить часы», — сказали представитель организации «Форум семей заложников».

Ранее сообщалось, что Израиль получил тело последнего гражданина из списка заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Им стал военнослужащий Ране Гвили, который погиб в бою 7 октября 2023 года — в первый день нападения ХАМАС на Израиль. Его тело впоследствии вывезли в сектор Газа.

Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
