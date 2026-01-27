В Тель-Авиве остановили «Таймер плена» после возвращения всех заложников

Ранее сообщалось, что Израиль получил тело последнего гражданина из списка заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Им стал военнослужащий Ране Гвили, который погиб в бою 7 октября 2023 года — в первый день нападения ХАМАС на Израиль. Его тело впоследствии вывезли в сектор Газа.