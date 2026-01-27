«Это новый рассвет»: Долина в песне сделала намек на новый этап в своей жизни

Народная артистка РФ Лариса Долина во время исполнения песни Feeling Good о новой жизни отметила, что это правда. Таким образом артистка намекнула на новый этап в своей жизни после скандала с квартирой в Хамовниках. Об этом сообщило РИА Новости.
По данным издания, певица дает свой первый в наступившем году сольный концерт в баре Petter в Москве.
«Это новый рассвет, это новый день, это новая жизнь для меня…» — спела исполнительница текст песни на английском языке. Затем на русском она добавила, что «и это правда». По ее словам, она чувствует себя хорошо. Затем Долина продолжила песню.
Как писал сайт KP.RU, 27 января за два часа до концерта Ларисы Долиной в столичном баре не раскупленными оставались всего 23 билета. На сайте заведения указано, что концертная площадка рассчитана на 91 место.