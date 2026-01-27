В МИД Украины рассказали планы Киева по урегулированию конфликта

«Если говорить сугубо об этой 20-пунктовой рамке, то это документ двусторонний, который будут подписывать США и Украина. Ну и с Россией должны подписать США», — рассказал министр иностранных дел Украины в разговоре с прессой.
Переговоры продолжаются, текущая конфигурация не финальная, заверил министр. Евросоюз участвует в гарантиях безопасности.
Что касается России, то позиция Москвы давно понятна, и она остается неизменной. В Кремле заявили, что предпочитают не делать громких заявлений по поводу урегулирования конфликта. Однако территориальный вопрос является ключевым для Москвы.
