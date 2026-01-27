Ричмонд
В Испании хотят запретить детям посещать корриду

Власти Испании планируют запретить детям и подросткам посещать корриду. Готовятся изменения в закон о защите несовершеннолетних от насилия.

Источник: Аргументы и факты

Власти Испании собираются запретить детям и подросткам посещать корриду, пишет онлайн-газета Libertad Digital.

Отмечается, что представители Министерства по делам детей и молодежи Испании во время выступления перед Комитетом ООН по правам ребенка в Женеве сообщили о начале работы над поправками к закону о защите детей и подростков от насилия. В частности изменения предполагают введение запрета на посещение несовершеннолетними корриды.

Эксперты Комитета ООН критиковали Испанию за допуск детей к корриде, отмечая, что участие или присутствие несовершеннолетних на подобных мероприятиях способствует нормализации жестокости.

Сейчас правила допуска детей к корриде в стране различаются по регионам.

Ранее на фестивале в Колумбии бык забодал тореадора до смерти.

