Шмыгаль: в Киеве без света остаются 710 тыс. потребителей

Проблемы с электроснабжением в Киеве и области наблюдаются с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов энергетики в столичном регионе. 9 января мэр города Виталий Кличко призвал жителей по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепло- и электроснабжением, указав, что на тот момент половина многоквартирных домов осталась без отопления. 13 января Кличко сообщил, что ситуация с электроснабжением в городе ухудшилась, дефицит ощущается даже для обеспечения потребностей критической инфраструктуры. По его словам, в Киеве впервые с февраля 2022 года сложилась настолько сложная ситуация в энергетической сфере. 20 января в Киеве произошла новая серия взрывов. После этого в столице начались новые перебои с электро-, тепло- и водоснабжением.