«Чувствую себя хорошо»: Долина намекнула на новый период в своей жизни

Российская певица Лариса Долина во время исполнения строчек из песни «Feeling Good» намекнула на новый период в своей жизни после скандала с квартирой в Хамовниках. Во вторник, 27 января, артистка дала свой первый сольный концерт в этом году в столичном баре Petter.
— Это новый рассвет, это новый день, это новая жизнь для меня… — пропела исполнительница текст песни на английском языке.
После этого она добавила по-русски: «И это правда. И я чувствую себя хорошо», передает РИА Новости.
Ранее стало известно, сколько билетов продали на первый в 2026 году концерт Долиной. По информации СМИ, только 44 процента билетов продали на концерт народной артистки России в Москве. Максимальная стоимость билетов на это выступление достигала 18,5 тысячи рублей.
Ранее также сообщалось, что Лариса Долина столкнулась с проблемами в организации концертов: продажа билетов временно прекращена, ранее купленные билеты возвращаются зрителям. Музыкальный критик Сергей Соседов выразил мнение, что такое развитие событий закономерно и исполнительница скоро закончит карьеру.