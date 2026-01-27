«Чувствую себя хорошо»: Долина намекнула на новый период в своей жизни

Российская певица Лариса Долина во время исполнения строчек из песни «Feeling Good» намекнула на новый период в своей жизни после скандала с квартирой в Хамовниках. Во вторник, 27 января, артистка дала свой первый сольный концерт в этом году в столичном баре Petter.