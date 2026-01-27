Искры и пожар были по всей взлётной полосе: в Техасе едва не случилась катастрофа с самолётом NASA

Самолёт NASA экстренно приземлился в Техасе из-за пожара. Посадка была жёсткой, искры разлетелись по всей взлётной полосе. О том, что едва не случилась авиакатастрофа, сообщила представитель НАСА Бэтани Стеварс в своём аккаунте соцсети X.
Она рассказала, что возгорание самолёта, возможно, произошло из-за технической неисправности. В NASA будут разбираться со случившимся. Выводы будут сделаны после тщательного расследования. Экипаж самолёта выжил, но ему нужна медицинская помощь.
Самолёт NASA WB-57 базируется в Космическом центре имени Джонсона (недалеко от Эллингтон-Филд) и используется для научных и атмосферных исследований.
Ранее KP.RU сообщил, что самолёт в США столкнулся с неизвестным объектом на высоте 11 км и экстренно сел. Инцидент произошёл в октябре 2025 года. Из-за столкновения с неизвестным объектом пилот получил осколочные ранения руки.