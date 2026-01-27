Ричмонд
Кардиолог Васильева оценила риск набора веса при отказе от сигарет

Врач Васильева собщила, что при отказе от курения масса тела может увеличиться в первые 6−12 месяцев.

Источник: Аргументы и факты

После отказа от курения действительно может произойти небольшой набор веса, в среднем на 4−5 килограммов. Об этом написала кардиолог Ирина Васильева в своём Telegram-канале.

По её словам, увеличение массы тела чаще всего происходит в первые 6−12 месяцев после отказа от сигарет. Однако врач подчеркнула, что это не повод для тревоги.

«Польза для сердечно-сосудистой системы от прекращения курения значительно превышает возможные риски, связанные с умеренным набором веса», — подчеркнула Васильева.

Для того чтобы не прибавлять в весе, может применяться медикаментозная терапия, помогающая справиться с никотиновой зависимостью и контролировать аппетит.

Ранее ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского университета Алексей Решетун рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем людей в XXI веке.