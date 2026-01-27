Кардиолог Васильева оценила риск набора веса при отказе от сигарет

После отказа от курения действительно может произойти небольшой набор веса, в среднем на 4−5 килограммов. Об этом написала кардиолог Ирина Васильева в своём Telegram-канале.
По её словам, увеличение массы тела чаще всего происходит в первые 6−12 месяцев после отказа от сигарет. Однако врач подчеркнула, что это не повод для тревоги.
«Польза для сердечно-сосудистой системы от прекращения курения значительно превышает возможные риски, связанные с умеренным набором веса», — подчеркнула Васильева.
Для того чтобы не прибавлять в весе, может применяться медикаментозная терапия, помогающая справиться с никотиновой зависимостью и контролировать аппетит.
