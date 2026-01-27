Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МОК пригласил на Олимпиаду-2026 двух саночников и двух горнолыжников из России

Международный олимпийский комитет пригласил российских горнолыжников Юлию Плешкову и Семёна Ефимова на зимние Олимпийские игры 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба организации.

К участию в Играх допустили также российских саночников Дарью Олесик и Павла Репилова.

Приглашение получила и белорусская горнолыжница Мария Шканова.

Ранее Life.ru сообщал, что российские атлеты, допущенные к Олимпиаде-2026 в Италии, не пройдут в параде на церемонии открытия. Спортсмены выступят в нейтральном статусе. Они не будут участвовать в параде, но смогут присутствовать на самой церемонии. Мероприятие пройдёт как в Милане, так и на горных объектах.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.