МОК пригласил на Олимпиаду-2026 двух саночников и двух горнолыжников из России

Ранее Life.ru сообщал, что российские атлеты, допущенные к Олимпиаде-2026 в Италии, не пройдут в параде на церемонии открытия. Спортсмены выступят в нейтральном статусе. Они не будут участвовать в параде, но смогут присутствовать на самой церемонии. Мероприятие пройдёт как в Милане, так и на горных объектах.