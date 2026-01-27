Москалькова рассказала о судьбе более двух тысяч пропавших без вести бойцов ВС РФ

Москалькова отметила, что главной задачей является информирование семей о судьбе их родных, и эта работа становится приоритетной. Для её координации омбудсмен на прошлой неделе посетила Женеву, где провела консультации с международными организациями по выработке алгоритма действий для установления контакта с пропавшими и их скорейшего обнаружения.