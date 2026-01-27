Москалькова рассказала о судьбе более двух тысяч пропавших без вести бойцов ВС РФ

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что с начала специальной военной операции удалось установить судьбу более двух тысяч военнослужащих, числившихся пропавшими без вести.
По её словам, часть из них находится в плену на территории Украины, некоторые проходили лечение в госпиталях, а также были выявлены случаи самовольного оставления частей или отказа от выполнения боевых задач.
Москалькова отметила, что главной задачей является информирование семей о судьбе их родных, и эта работа становится приоритетной. Для её координации омбудсмен на прошлой неделе посетила Женеву, где провела консультации с международными организациями по выработке алгоритма действий для установления контакта с пропавшими и их скорейшего обнаружения.
Ранее сообщалось, что Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе с Украиной для семей.
