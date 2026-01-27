Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москалькова рассказала о судьбе более двух тысяч пропавших без вести бойцов ВС РФ

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что с начала специальной военной операции удалось установить судьбу более двух тысяч военнослужащих, числившихся пропавшими без вести.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила, что с начала специальной военной операции удалось установить судьбу более двух тысяч военнослужащих, числившихся пропавшими без вести.

По её словам, часть из них находится в плену на территории Украины, некоторые проходили лечение в госпиталях, а также были выявлены случаи самовольного оставления частей или отказа от выполнения боевых задач.

Москалькова отметила, что главной задачей является информирование семей о судьбе их родных, и эта работа становится приоритетной. Для её координации омбудсмен на прошлой неделе посетила Женеву, где провела консультации с международными организациями по выработке алгоритма действий для установления контакта с пропавшими и их скорейшего обнаружения.

Ранее сообщалось, что Москалькова предложила открыть пункт пропуска на границе с Украиной для семей.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше