Bloomberg: Трейдеры сделали рекордные ставки на обвал американского доллара

Трейдеры вложили рекордные суммы в прогнозы падения доллара Соединенных Штатов. Об этом во вторник, 27 января, сообщило агентство Bloomberg.
Уточняется, что ставки на краткосрочных опционах, которые генерируют прибыль от ослабления американской валюты, выросли до самого высокого уровня с 2011 года, когда агентство начало вести такую статистику.
Доллар находится на последнем месте в рейтинге валют стран G10. Это указывает на резкое изменение оценок перспектив традиционного рынка хранения активов США.
Причинами этого, в частности, являются опасения по поводу растущего дефицита бюджета Штатов, торговых конфликтов и ускорения диверсификации средств в золото и прочие активы, сказано в статье.
27 января Центробанк РФ установил учетную цену за грамм золота на уровне 12 088,55 рубля. Это произошло впервые за всю историю наблюдений на сайте регулятора с 1997 года и с учетом деноминации рубля, которая произошла 1 января 1998 года.
16 октября 2025 года цена золота на бирже установила очередной рекорд — в этот день стоимость одной тройской унции резко увеличилась, превысив отметку 4300 долларов.