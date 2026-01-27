Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радулов повторил рекорд результативности КХЛ для игроков старше 39 лет

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов в текущем сезоне набрал 42 очка.

Источник: Аргументы и факты

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов вновь показал выдающийся результат, достигнув рекорда результативности для хоккеистов старше 39 лет в рамках регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ.

Радулов отметился 42 результативными баллами, включающими 20 заброшенных шайб и 22 ассистентских передачи, повторив достижение Павла Дацюка и Сергея Зубова.

Нападающему «Локомотива» 39 лет, он играет за эту команду с 2024 года. В предыдущем сезоне Радулов помог ярославцам завоевать Кубок Гагарина.

До этого стало известно, что российский нападающий команды «Тампа-Бэй Лайтнинг», Никита Кучеров, установил новый рекорд XXI века в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).