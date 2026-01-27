Радулов повторил рекорд результативности КХЛ для игроков старше 39 лет

Форвард ярославского «Локомотива» Александр Радулов вновь показал выдающийся результат, достигнув рекорда результативности для хоккеистов старше 39 лет в рамках регулярного чемпионата Фонбет — КХЛ.
Радулов отметился 42 результативными баллами, включающими 20 заброшенных шайб и 22 ассистентских передачи, повторив достижение Павла Дацюка и Сергея Зубова.
Нападающему «Локомотива» 39 лет, он играет за эту команду с 2024 года. В предыдущем сезоне Радулов помог ярославцам завоевать Кубок Гагарина.
До этого стало известно, что российский нападающий команды «Тампа-Бэй Лайтнинг», Никита Кучеров, установил новый рекорд XXI века в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).