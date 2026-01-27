Трейдеры делают рекордные за 15 лет ставки на падение доллара США

«Премия за краткосрочные опционы, которые приносят прибыль при ослаблении американской валюты, выросла до самого высокого уровня с 2011 года, когда Bloomberg начал собирать эти данные», — говорится в материале.
Аналитики связывают это с непредсказуемой политической обстановкой в США, которая заставляет рынки закладывать повышенную премию за политический риск. По словам экспертов, скептицизм в отношении доллара охватил как краткосрочных трейдеров, так и долгосрочных инвесторов.
Ранее Life.ru писал, что резкий рост цен на золото в последние дни носит реактивный характер и, по его оценке, продолжится на фоне геополитической напряжённости. Рынок драгметаллов поддерживается ослаблением доллара, геоэкономическими противоречиями, а также продажами госдолга США Китаем и другими странами. При этом эксперт указал, что движение котировок выше 5000 долларов за унцию всё больше приобретает спекулятивный характер.
