Трейдеры делают рекордные за 15 лет ставки на падение доллара США

Финансовые игроки на мировом рынке активно делают ставки на ослабление американской валюты. Как пишет агентство Bloomberg, анализируя данные по опционам, они достигли рекордных показателей за полтора десятилетия.

«Премия за краткосрочные опционы, которые приносят прибыль при ослаблении американской валюты, выросла до самого высокого уровня с 2011 года, когда Bloomberg начал собирать эти данные», — говорится в материале.

Аналитики связывают это с непредсказуемой политической обстановкой в США, которая заставляет рынки закладывать повышенную премию за политический риск. По словам экспертов, скептицизм в отношении доллара охватил как краткосрочных трейдеров, так и долгосрочных инвесторов.

Ранее Life.ru писал, что резкий рост цен на золото в последние дни носит реактивный характер и, по его оценке, продолжится на фоне геополитической напряжённости. Рынок драгметаллов поддерживается ослаблением доллара, геоэкономическими противоречиями, а также продажами госдолга США Китаем и другими странами. При этом эксперт указал, что движение котировок выше 5000 долларов за унцию всё больше приобретает спекулятивный характер.

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

