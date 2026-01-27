В ряде регионов Украины наблюдаются перебои в подаче электричества. Сейчас в Киеве без света остаются 710 тысяч человек. Такими данными поделился в Telegram-канале министр энергетики страны Денис Шмыгаль.
Он уведомил, что энергосистема «повреждена неравномерно». В столице Украины действуют графики отключения электричества. Они могут различаться в разных энергоузлах, добавил министр.
«Без электроэнергии в Киеве сейчас 710 тыс. потребителей», — оповестил Денис Шмыгаль.
Украина, несмотря на энергокризис, может попытаться осложнить переговоры с РФ и США и прибегнуть к провокациям. По словам профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, Киев оторван от реальности. Власти страны не понимают, что инициатива находится на стороне Москвы.