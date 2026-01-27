Украина, несмотря на энергокризис, может попытаться осложнить переговоры с РФ и США и прибегнуть к провокациям. По словам профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, Киев оторван от реальности. Власти страны не понимают, что инициатива находится на стороне Москвы.