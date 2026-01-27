Роскомнадзор заблокировал в России популярный аниме-сайт «Шикимори»

«Шикимори» функционировал как масштабная энциклопедия, посвящённая аниме, манге и ранобэ. На платформе публиковались новости, тематические обзоры, а также материалы о японской культуре, кинематографе и игровой индустрии. Официальных комментариев о конкретных причинах применения ограничительных мер пока не поступало.
Ранее в Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию с ограничением работы мессенджера WhatsApp в России. Как сообщила пресс-служба ведомства, текущая ситуация не даёт поводов для снятия ранее введённых санкций против приложения.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.