Роскомнадзор заблокировал в России популярный аниме-сайт «Шикимори»

В России ограничен доступ к одному из крупных русскоязычных онлайн-ресурсов, посвящённых аниме-культуре. Согласно данным реестра Роскомнадзора, под блокировку попал сайт shikimori.one.

«Шикимори» функционировал как масштабная энциклопедия, посвящённая аниме, манге и ранобэ. На платформе публиковались новости, тематические обзоры, а также материалы о японской культуре, кинематографе и игровой индустрии. Официальных комментариев о конкретных причинах применения ограничительных мер пока не поступало.

Ранее в Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию с ограничением работы мессенджера WhatsApp в России. Как сообщила пресс-служба ведомства, текущая ситуация не даёт поводов для снятия ранее введённых санкций против приложения.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.