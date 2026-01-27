Московский суд оставил без движения иск главы ФПБК Бородина к Пугачевой

Столичный Пресненский суд из-за несоблюдения требований подачи заявления оставил без движения иск главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к народной артистке СССР Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сказано в судебных материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Заявление Бородина суд оставил без движения еще в конце ноября 2025 года. На этой неделе статус состояния иска изменился с «оставлено без движения» на «не подано». В материалах говорится, что главой ФПБК не были соблюдены требования, которые касаются формы и содержания искового заявления или прилагаемых к нему документов (статьи 131 и 132 ГПК России).
Как правило, статус «не подано» указывает на то, что суд после оставления иска без движения не получил исправленные документы, сказано в статье.
9 декабря прошлого года Виталий Бородин заявил о намерении добиться лишения Аллы Пугачевой звания народной артистки СССР. Он отметил, что после ее интервью журналистке Екатерине Гордеевой* правоохранительные органы должны были возбудить уголовное дело в отношении певицы.
*Внесена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории России.