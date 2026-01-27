Московский суд оставил без движения иск главы ФПБК Бородина к Пугачевой

Заявление Бородина суд оставил без движения еще в конце ноября 2025 года. На этой неделе статус состояния иска изменился с «оставлено без движения» на «не подано». В материалах говорится, что главой ФПБК не были соблюдены требования, которые касаются формы и содержания искового заявления или прилагаемых к нему документов (статьи 131 и 132 ГПК России).