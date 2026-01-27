Более 700 тысяч жителей Киева остаются без электроэнергии

В Киеве свыше 700 тысяч потребителей все еще не имеют доступа к электроснабжению. Об этом проинформировал министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль.
«В настоящее время в Киеве без электроэнергии остаются 710 тысяч потребителей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.
Министр заверил, что горожанам оказана помощь и ведется работа по восстановлению энергоснабжения столицы.
9 января киевские власти проинформировали о частичном отключении электроэнергии в левобережной части города, что повлекло за собой ограничения в работе метрополитена и замену электротранспорта дополнительными автобусами. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно обращался к жителям с призывом временно покинуть город и переехать в места с альтернативными источниками электроэнергии и отопления из-за проблем с энерго- и теплоснабжением.
Ранее сообщалось, что жители Кривого Рога заблокировали дорогу из-за отключений света.