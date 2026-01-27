Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным после саммита на Аляске

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в Белом доме фото, которое ему прислал российский коллега Владимир Путин после саммита на Аляске в августе прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в Белом доме фото, которое ему прислал российский коллега Владимир Путин после саммита на Аляске в августе прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналистка PBS Элизабет Ландерс ранее разместила в социальной сети X пост с совместным снимком глав России и США с саммита на Аляске, которое, по ее словам, находится в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией американского лидера.

На фото, приложенной к этому посту, изображены Путин и Трамп, стоящие рядом для официального снимка во время саммита на Аляске.

При этом фотография, которая сейчас висит в Белом доме, по размеру и композиции совпадает с тем снимком, который российский лидер отправил американскому коллеге после саммита на Аляске и который Трамп показывал в Овальном кабинете 22 августа, передает агентство.

Встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске итальянское издание Corriere Della Sera назвало одним из ключевых событий 2025 года. В материале отмечается, что сам факт переговоров в Анкоридже расценивается как символическая победа Путина в конфликте на Украине.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше