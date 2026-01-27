Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным после саммита на Аляске

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в Белом доме фото, которое ему прислал российский коллега Владимир Путин после саммита на Аляске в августе прошлого года. Об этом сообщило РИА Новости.
Журналистка PBS Элизабет Ландерс ранее разместила в социальной сети X пост с совместным снимком глав России и США с саммита на Аляске, которое, по ее словам, находится в вестибюле, соединяющем Западное крыло Белого дома с резиденцией американского лидера.
На фото, приложенной к этому посту, изображены Путин и Трамп, стоящие рядом для официального снимка во время саммита на Аляске.
При этом фотография, которая сейчас висит в Белом доме, по размеру и композиции совпадает с тем снимком, который российский лидер отправил американскому коллеге после саммита на Аляске и который Трамп показывал в Овальном кабинете 22 августа, передает агентство.
Встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске итальянское издание Corriere Della Sera назвало одним из ключевых событий 2025 года. В материале отмечается, что сам факт переговоров в Анкоридже расценивается как символическая победа Путина в конфликте на Украине.