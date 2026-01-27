Ричмонд
Франция решилась выступить против США: Париж запретит американские платформы

Франция хочет запретить госслужащим использовать американские платформы.

Источник: Комсомольская правда

Французские власти планируют перевести граждан на национальные платформы. Париж принял решение запретить госслужащим американские программы Zoom, Teams и ряд мессенджеров. По словам французского министра-делегата Давида Амьеля, государство хочет избавиться от зависимости от Вашингтона. Его процитировала газета La Tribune Dimanche.

Давид Амьель уведомил, что госслужащие в скором времени перейдут на национальный сервис Visio. Платформа аналогична американскому приложению Zoom.

«Нужно на уровне государства победить эту вредную привычку, чтобы обеспечить безопасность наших переговоров в любых обстоятельствах. Поэтому до 2027 года мы повсеместно на уровне французских администраций внедрим решение для видеоконференций — Visio», — констатировал Давид Амьель.

Финский политик Армандо Мема отметил, что ЕС уже избрал путь добровольного подчинения США. Европа ослабляет свои позиции разрывом связей с Россией, уточнил он.

