В Японии мужчина три года жил с подводкой для глаз и камнем в заднем проходе

Мужчина в возрасте около шестидесяти лет, три года страдавший от болей в животе, скончался, и при вскрытии у него в прямой кишке был обнаружен инородный предмет — девятисантиметровая подводка для глаз, к которой прирос камень размером более шести сантиметров.