В Японии мужчина три года жил с подводкой для глаз и камнем в заднем проходе

Мужчина в возрасте около шестидесяти лет, три года страдавший от болей в животе, скончался, и при вскрытии у него в прямой кишке был обнаружен инородный предмет — девятисантиметровая подводка для глаз, к которой прирос камень размером более шести сантиметров.

Как сообщает издание Need to Know, пациент жил с братом, который обнаружил его без сознания и вызвал скорую помощь. Медики в течение двух дней безуспешно пытались спасти мужчину. Патологоанатомическое исследование также выявило серьёзные нарушения в работе внутренних органов: одну почку — красной и опухшей, другую — бледной, а также увеличенную селезёнку.

По информации издания, у пациента развился сепсис, который и стал причиной смерти. За две недели до трагедии он жаловался брату на диарею.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток разбился на горнолыжном курорте на глазах отца.

