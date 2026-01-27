Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как в компьютерной игре: Уехавший в США комик Незлобин рассказал о трудностях жизни в Америке

Уехавший в США комик Незлобин пожаловался на отсутствие стабильности.

Источник: Комсомольская правда

Российский стендап-комик Александр Незлобин, ранее уехавший в США, сравнил жизнь в этой стране с компьютерной игрой, подчеркнув, что в начале пребывания в Штатах ему в первую очередь не хватало ощущения стабильности.

Артист пожаловался, что в первое время не знал, сможет ли он с дочерью прожить в США ближайший месяц.

«У меня были состояния “А что делать, а что дальше, я ничего не вижу”. Как в компьютерной игре, где тебе нужно ходить и зону открывать. Ощущение стабильности и горизонта было очень маленькое», — сказал Незлобин в интервью Юрию Дудю*.

Напомним, Незлобин уехал из России в США в начале 2022 года. Комик признался, что после переезда его доход упал в десять раз.

Тем временем продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что уехавший в США комик Александр Незлобин может потерять популярность из-за отсутствия в российском информационном пространстве. Его ждет падение гонораров уже через пару лет.

*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше