Как в компьютерной игре: Уехавший в США комик Незлобин рассказал о трудностях жизни в Америке

Российский стендап-комик Александр Незлобин, ранее уехавший в США, сравнил жизнь в этой стране с компьютерной игрой, подчеркнув, что в начале пребывания в Штатах ему в первую очередь не хватало ощущения стабильности.
Артист пожаловался, что в первое время не знал, сможет ли он с дочерью прожить в США ближайший месяц.
«У меня были состояния “А что делать, а что дальше, я ничего не вижу”. Как в компьютерной игре, где тебе нужно ходить и зону открывать. Ощущение стабильности и горизонта было очень маленькое», — сказал Незлобин в интервью Юрию Дудю*.
Напомним, Незлобин уехал из России в США в начале 2022 года. Комик признался, что после переезда его доход упал в десять раз.
Тем временем продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко высказал мнение, что уехавший в США комик Александр Незлобин может потерять популярность из-за отсутствия в российском информационном пространстве. Его ждет падение гонораров уже через пару лет.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.