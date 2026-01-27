Фотограф рассказал, как заработал на Собчак

Журналист Ксения Собчак поделилась отрывком интервью фотографа Данила Головкина. Мужчина рассказал, как впервые работал с Собчак и что это были самые быстро заработанные деньги. Ему сказали, что журналистка хочет, чтобы он ее снимал. Он решил, что с селебрити надо брать побольше и запросил $10 тысяч. Собчак пришла на съемку и сказала, что через час ей надо уходить.