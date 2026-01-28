Охрана Долиной оцепила бар, где проходил первый концерт певицы в 2026 году

Долина отказалась от общения с прессой после выступления.
Охрана народной артистки России Ларисы Долиной оцепила бар, в котором прошел первый концерт певицы в 2026 году. Знаменитость отказалась общаться с прессой и уехала, не ответив ни на один вопрос журналистов, перед попыткой поговорить их разогнала охрана. Об этом сообщают российские СМИ.
«Машина артистки стояла заведенной у служебного выхода из заведения. Рядом с ней были несколько сотрудников охраны. При попытке корреспондента пройти к служебному входу с другой стороны охрана воспрепятствовала этому», — пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
Как уточняет агентство, сотрудники охраны контролировали периметр у служебного выхода еще до окончания выступления. Представители СМИ собрались у ограждений в ожидании комментариев. Однако после завершения мероприятия доступ к Долиной так и не открыли. Лариса Долина не выходила к фанатам у главного входа, сцену она покинула через служебную зону. Комментарии от представителей певицы по поводу сложившейся ситуации к моменту публикации не поступали.
Ранее СМИ сообщали, что из ‑за скандала с квартирой гастрольный график Ларисы Долиной оказался фактически сорван до весны: с афиш столичных и региональных площадок исчезли ее концерты, в том числе в Санкт-Петербурге и Москве. При этом выступление в баре 27 января называли одним из немногих сохранившихся в расписании певицы мероприятий.