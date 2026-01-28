Что можно и нельзя делать в Павлов день 28 января, когда говорят: «Павел день прибавил»

Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Павлов день 28 января, который называют перелом зимы.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 28 января вспоминает святого Павла Фивейского. В народе принято отмечать Павлов день. Вместе с тем существует еще одно название — перелом зимы. Все дело в том, что дли стали длиннее, а ночи — короче. А еще 28 января говорили так: «Павел день прибавил».

Что нельзя делать 28 января.

Не рекомендуется заведовать. Кроме того, в названную дату старались не пересчитывать мелочь. Считалось, что это может обернуться потерей благополучия. Не стоит вступать в конфликты, провоцировать ссоры.

Что можно делать 28 января.

По традиции, в названный день было принято играть свадьбы. Считалось, что жизнь окажется долгой и счастливой. День также подходить для того, чтобы провести генеральную уборку.

Согласно приметам, сидящие на ветках воробьи обещают похолодание. В том случае, если звезды ярко блестят на небе, то будет мороз. Ясная погода 28 января указывает на жаркое лето.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении и капризной погоде в Беларуси с 26 января по 1 февраля: «Столбики термометров резко рванут вверх».

Ранее адвокат назвала белорусам документы, которые нельзя выбрасывать.

Тем временем Минтруда сказало, кто из белорусов может получить почти 10000 рублей с 1 февраля.