Что можно и нельзя делать в Павлов день 28 января, когда говорят: «Павел день прибавил»

Православная церковь 28 января вспоминает святого Павла Фивейского. В народе принято отмечать Павлов день. Вместе с тем существует еще одно название — перелом зимы. Все дело в том, что дли стали длиннее, а ночи — короче. А еще 28 января говорили так: «Павел день прибавил».
Что нельзя делать 28 января.
Не рекомендуется заведовать. Кроме того, в названную дату старались не пересчитывать мелочь. Считалось, что это может обернуться потерей благополучия. Не стоит вступать в конфликты, провоцировать ссоры.
Что можно делать 28 января.
По традиции, в названный день было принято играть свадьбы. Считалось, что жизнь окажется долгой и счастливой. День также подходить для того, чтобы провести генеральную уборку.
Согласно приметам, сидящие на ветках воробьи обещают похолодание. В том случае, если звезды ярко блестят на небе, то будет мороз. Ясная погода 28 января указывает на жаркое лето.
