Что можно и нельзя делать в Павлов день 28 января, когда говорят: «Павел день прибавил»

Православная церковь 28 января вспоминает святого Павла Фивейского. В народе принято отмечать Павлов день. Вместе с тем существует еще одно название — перелом зимы. Все дело в том, что дли стали длиннее, а ночи — короче. А еще 28 января говорили так: «Павел день прибавил».