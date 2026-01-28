Федор Бондарчук и Паулина Андреева не оформили развод: пара все еще в браке

Стали известны важные подробности в отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Несмотря на все публичные заявления, которые делали оба, ситуация остается не такой ясной, как казалось. Пара так и не оформила развод. Об этом KP.RU рассказали их друзья.
«Официально Бондарчук и Андреева пока не развелись. Федор и Паулина до сих пор остаются в законном браке», — поделились их близкие люди.
Возможно, они не хотят тратить время на оформление развода или же все еще думают на вторым шансом для своих отношений. В марте 2025 года Паулина объявила о разрыве с Федором после почти девяти лет совместной жизни, но вскоре пара помирилась. Летом того же года актриса удалила свой пост о разводе.
Однако отношения между ними все же окончательно завершились. По словам друзей пары, Паулина переехала в Петербург с сыном, а Федор остался в Москве. У режиссера появилась новая возлюбленная из творческой среды, а Паулина пока не в отношениях.