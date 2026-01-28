Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Федор Бондарчук и Паулина Андреева не оформили развод: пара все еще в браке

KP.RU: Федор Бондарчук и Паулина Андреева официально не оформили развод.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны важные подробности в отношениях Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Несмотря на все публичные заявления, которые делали оба, ситуация остается не такой ясной, как казалось. Пара так и не оформила развод. Об этом KP.RU рассказали их друзья.

«Официально Бондарчук и Андреева пока не развелись. Федор и Паулина до сих пор остаются в законном браке», — поделились их близкие люди.

Возможно, они не хотят тратить время на оформление развода или же все еще думают на вторым шансом для своих отношений. В марте 2025 года Паулина объявила о разрыве с Федором после почти девяти лет совместной жизни, но вскоре пара помирилась. Летом того же года актриса удалила свой пост о разводе.

Однако отношения между ними все же окончательно завершились. По словам друзей пары, Паулина переехала в Петербург с сыном, а Федор остался в Москве. У режиссера появилась новая возлюбленная из творческой среды, а Паулина пока не в отношениях.