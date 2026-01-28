Календарь на 28 января: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Преподобный Павел Фивейский жил в IV веке в Египте. Он родился в состоятельной семье, но в 15 лет остался сиротой. Утешение и духовное спасение юноша нашел в христианской вере. Когда начались гонения на христиан, Павел удалился в пустыню. Он прожил там в одиночестве более 90 лет, проводя дни и ночи в молитвах. Пищей ему служили финики и черствый хлеб, который ему приносили птицы, а одеждой — пальмовые листья.