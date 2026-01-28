Долина рассказала об испытаниях, которые ей послал Бог

Концерт 27 января стал первым для Долиной в 2026 году.
Народная артистка России Лариса Долина завершила свой первый в 2026 году сольный концерт в Москве песней «Стена» и заявила о надежде на перемены к лучшему. Выступление прошло во вторник, 27 января, в столичном баре Petter.
«Спасибо вам огромное, спасибо! Это мой первый сольный концерт после всех праздников в этом году. Знаете, как говорят, как год начнешь — так его и закончишь. Надеюсь, что все мы будем бесконечно счастливы в этом году, что все изменится к лучшему. Испытания нам Бог посылает для того, чтобы мы себя еще раз проверили. Так что все правильно в этой жизни», — сказала она в завершение концерта. Слова Долиной приводит РИА Новости.
После исполнения песни «Стена» один из поклонников артистки поднялся из зала, встал перед певицей на колени и вручил ей большой букет алых роз и плюшевого медведя. Публика встретила этот жест одобрительными возгласами, зрители аплодировали стоя и долго не отпускали Долину со сцены.
В сет-лист вошли как русскоязычные, так и англоязычные композиции. Долина исполнила свои хиты «Льдинка», «Не надо слов», «Три белых коня», «На танец», «Ищу тебя», «Не буду я молчать», «Я буду любить тебя», «Билась в твое сердце», «Дубликат», «Три розы», а также англоязычную композицию Feeling good. Певица несколько раз вступала в диалог с залом, представляла песни и благодарила присутствующих за поддержку в начале нового творческого сезона.
Это выступление стало первым сольным концертом Ларисы Долиной в 2026 году и прошло в камерном формате в баре Petter, зал которого вмещает около 90 человек. По данным организаторов, почти все билеты были распроданы менее чем за час до начала, все места заняли задолго до выхода артистки на сцену, где она выступала вместе с коллективом «Долина Band» с программой продолжительностью чуть более часа.