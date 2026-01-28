Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Народный календарь. Почему в Афанасьев день, 31 января, нужно беречь щеки и нос

Православные 31 января чтут память Афанасия и Кирилла, которые долгое время защищали христианство от нападок еретиков.

Православные 31 января чтут память Афанасия и Кирилла, которые долгое время защищали христианство от нападок еретиков.

В народе эту дату прозвали Афанасьевым днем. Считалось, что именно 31 января налетает лютая стужа. В деревнях по этому поводу говорили: «Пришел Афанасий Ломонос — береги щеки и нос»; «Не страшен мороз, когда укрыт нос»; «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворным шапку снимает».

Кроме того, на Руси считали, что 31 января ведьмы «теряют голову» от веселья на своих шабашах, а возвращаясь с них, стараются навредить людям. Потому в этот день принято изгонять нечистую силу из дома. Для этого знахари ровно в полночь начинали заговаривать печные трубы, через которые, как считалось, в жилище пробирались ведьмы верхом на черте или метле. Простые люди и сами гоняли нечистую силу: брали кнуты, оглобли и ходили с ними по деревне, стуча по стенам домов, хлевов и амбаров.

Приметы погоды.

Вьюга в Афанасьев день сулит позднюю весну.

Вороны кружат стаями — к морозу.

Самовар громко гудит — придет лютая стужа.

Именины отмечают: Сергей, Николай, Александр, Афанасий, Иларион, Ксения, Мария, Максим, Ефрем, Емельян, Евгений, Владимир, Дмитрий, Кирилл, Михаил.