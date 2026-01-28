Народный календарь. Почему в Афанасьев день, 31 января, нужно беречь щеки и нос

Кроме того, на Руси считали, что 31 января ведьмы «теряют голову» от веселья на своих шабашах, а возвращаясь с них, стараются навредить людям. Потому в этот день принято изгонять нечистую силу из дома. Для этого знахари ровно в полночь начинали заговаривать печные трубы, через которые, как считалось, в жилище пробирались ведьмы верхом на черте или метле. Простые люди и сами гоняли нечистую силу: брали кнуты, оглобли и ходили с ними по деревне, стуча по стенам домов, хлевов и амбаров.